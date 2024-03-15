banner913
banner932
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
22 0
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
11 0
 
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
23 0
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
17 0
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
19 0
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
29 0
banner1012

Hamitköy, Göçmenköy’e taşınıyor

banner974
Hamitköy, Göçmenköy’e taşınıyor
banner971
Birinci lig ekiplerinden Hamitköy, sezonun geriye kalan bölümünde Esat Erdoğmuş Stadında oynaması gereken maçları, Göçmenköy Stadı’nda oynayacak.
Oldukça bozulan Esat Erdoğmuş Stadının zeminini değiştirme çalışmalarının başlayacak olmasından dolayı Hamitköy stad değişikliği yapmak zorunda kaldı.
Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın girişimleri ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun onayı ile Hamitköy’ün ev sahibi olacağı 3 maç, sentetik zeminli Göçmenköy Stadı’nda oynayacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.