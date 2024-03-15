Hamitköy, Göçmenköy’e taşınıyor

Birinci lig ekiplerinden Hamitköy, sezonun geriye kalan bölümünde Esat Erdoğmuş Stadında oynaması gereken maçları, Göçmenköy Stadı’nda oynayacak.

Oldukça bozulan Esat Erdoğmuş Stadının zeminini değiştirme çalışmalarının başlayacak olmasından dolayı Hamitköy stad değişikliği yapmak zorunda kaldı.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş’ın girişimleri ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun onayı ile Hamitköy’ün ev sahibi olacağı 3 maç, sentetik zeminli Göçmenköy Stadı’nda oynayacak.



