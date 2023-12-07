Birinci Lig’de zorlu dönemeç

Aksa Birinci Lig’de 12. Hafta birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.

Üç maçın cumartesi beş maçın ise Pazar günü oynanacağı 12. Haftada lider M.Değirmenlik Pazar günü evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen son haftaların çıkıştaki ekibi Düzkaya’yı konuk edecek. Liderin en yakın takipçisi Esentepe ise çıkış arayan Girne Halk Evi’ni konuk edecek.

Haftanın en zorlu maçlarından biri ise Güzelyurt derbisi olarak nitelendirilen Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki maç olacak. İki takımın da mutlak kazanmak istediği karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.

Aksa 1. Lig’de 12. Haftanın programı ve hakemleri şöyle:



AKSA BİRİNCİ LİG

9 Aralık Cumartesi saat 14.00

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe: İsmail Ercan

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Binatlı: Zekai Töre

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Hamitköy: Emre Öztaşlı

10 Aralık Pazar saat 14.00

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Girne Halk Evi: Turgay Misk

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Dem’sCons. Çanakkale: Mehmet Sezener

M. Özkayım Stadı: Ozanköy – Yalova: Burak Mandıralı

Necip H. Kartal Stadı: Unimar Maraş – M. HacıaliYlmazköy: Mustafa Öztugay

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:M.Değirmenlik – Düzkaya: Hakan Ünal

