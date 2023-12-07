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Bayraktar: Kayıp istemiyoruz

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Bayraktar: Kayıp istemiyoruz
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Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar on ikinci hafta karşılaşmasında sahalarında oynayacakları Düzkaya maçı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Son üç haftayı kayıpsız geçtiklerini ifade eden Bayraktar, Düzkaya maçını da kayıpsız geçip yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Oyuncularım iyi çalışıyor
Son haftalarda kadrolarının daralmasına rağmen şans verdiği isimlerin performans anlamında takıma olumlu katkı sağladıklarını ifade eden Miracle Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, ligin ilk devresinin artık son düzlüğüne girdiklerini bu nedenle kadroyu en iyi şekilde kullanıp yollarına kayıpsız devam edeceklerini belirtti. Son haftalarda Hamitköy maçı hariç gol yemeyen bir takım olduklarını ve takım savunmasını çok iyi yaptıklarını söyleyen Bayraktar, son dönemde takım olarak olumlu işler yaptıklarını söyledi. İyi giden bir mücadele iyi giden bir ekip son periyotta 3’te 3 yaptıklarını ve 4’te 4 yapıp liderliklerini sürdürmek istediklerini aktardı.  Bu haftaki Düzkaya maçı ile ilgili olarak Düzkaya’nın Coşkun Ulusoy ile iyi bir süreç yakaladığını bu nedenle zor bir haftanın kendilerini beklediğini söyleyen Bayraktar, kazanıp yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.
 
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