Birinci Ligde alt sıralar karıştı

AKSA 1.LİG 9. HAFTA PANORAMASIAksa Birinci Ligin 9. Haftası hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ligde ilk 2 sırada yer alan Esentepe ile M.Değirmenlik haftayı kayıpsız geçerek takipçileriyle puan farkını açmaya başladılar.Esentepe’nin kendi evinde, M.Değirmenlik’in ise Güzelyurt deplasmanında galip geldiği haftada takipçilerinden Gönyeli’nin berabere, Dem’sCons. Çanakkale ile Yalova’nın kendi evlerinde mağlup kapattığı hafta sonunda zirve ile takipçileri arasındaki puan farkı daha da açıldı.Ligde alt sıralarda puan kavgası ise her geçen hafta kızışırken, ligde 8. sıradaki M. HacıaliYılmazköy ile play-out hattındaki Girne Halk Evi arasında sadece 3 puan olması bunu ortaya koyuyor. Ligin dibindeki Baf Ülkü Yurdu ligde ilk beraberliğini alırken, Lapta, zorlu Yalova deplasmanından galibiyetle dönerek haftalar sonra galibiyetle tanıştı.Aksa 1. Ligin 9. Haftasında oynanan 8 maçın üç tanesini deplasman takımlar, birini ise ev sahibi takım kazanırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 8 maçta toplam 21 gol atılarak bu hafta gol ortalaması maç başına 2,5 civarına indi. Haftanın en gollü maçı 3 – 3’lük M. HacıaliYılmazköy-Düzkaya maçı olurken en farklı galibiyeti Binatlıdeplasmanında M. Değirmenlik 2 – 0’lık skorla aldı.Gol krallığı yarışında 12’şer golle zirvede yer alan M.Değirmenlik’ten Kasım ile Gönyeli’den İlyas bu haftayı da boş geçmelerine karşın takipçilerinden Mormenekşe’den Erhan 1 gol atarak gol sayısını 8 yaptı.Bu haftaki maçlarda 46 sarı kart gösterilirken, 3 tane de kırmızı kart çıktı. En fazla sarı kartı Lider Esentepe 6 kartla görürken, haftayı kartsız tamamlayan takım ise Dem’sCons. Çanakkale oldu.Birinci Ligdeki ilk sezonu olan Geçitkale zorlu Dem’sCons. Çanakkale deplasmanından iyi oyun sonrasında 3-2’lik skorla galipayrılarak istikrarlı çıkışını sürdürdü ve haftanın takımı olmayı hak etti.Lider Esentepe’nin ligdeki namağlup ve kayıpsız ilerleyişineattığı gollerle katkıda bulunan Deniz Kibar, kritik Gönyeli maçında da galibiyeti getiren golü kaydeden futbolcu olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Lapta teknik direktörü Devrim İzge, zorlu Yalova deplasmanında takımının 10 kişi kalmasına karşınyerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağlayarakhaftanın teknik adamı olmayı da hak etti.Esentepe ile Gönyeli arasındaki kritik maçın hakemi olan Kerem Eran, maçta pozisyonlara yakın olup, ekibiyle birlikte doğru kararlar ürettiOsman (Esentepe) Yasin (Değirmenlik) Selçuk (Lapta) Zafer (Ozanköy)Hasan (Değirmenlik) Cahit (Değirmenlik) Nersin (Esentepe) Erkal (Geçitkale) Hasan Yanaroğlu (Lapta) İlyas (Değirmenlik) Ahmet Çağer (Lapta) Mahmut (Esentepe) Cemil Awwad (Geçitkale) Barış Küçük(M. HacıaliYılmazköy), Erhan (Mormenekşe)Esentepe-Gönyeli: 1 – 0Binatlı-Miracle Değirmenlik: 0 – 2Dem’s C. Çanakkale-Geçitkale: 2 – 3M. H.iYılmazköy-Düzkaya: 3 – 3Hamitköy-Ozanköy: 1 – 1Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu: 1 – 1Yalova-Lapta: 0 – 1Mormenekşe- Ünimar Maraş: 1 – 1Lapta – Girne H. EviOzanköy – EsentepeUni. Maraş – Dem’s C. ÇanakkaleGeçitkale – BinatlıGönyeli – YalovaDüzkaya – HamitköyBaf Ü. Yurdu – MormenekşeM. Değirmenlik – M. HacaliYılmazköy