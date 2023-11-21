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Türkiye tarih yazarak EURO 2024'te

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Galler ile deplasmanda karşılaşan Türkiye Mili Takımı karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak 17 puanla tarihinde ilk kez bir turnuvaya grup lideri olarak katılmaya hak kazandı

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Türkiye tarih yazarak EURO 2024'te
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Galler ile deplasmanda karşılaşan Türkiye Mili Takımı karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu mücadele öncesi EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve liderlik için sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar, 17 puanla tarihinde ilk kez bir turnuvaya grup lideri olarak katılmaya hak kazandı.
Cardiff City'de oynanan karşılaşmada Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan geldi. Türkiye’nin golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.
Bu sonuçla Galler de grubu 12 puanla 3. sırada bitirdi.
Grupta Hırvatistan rakibi Ermenistan’ı 1 – 0 mağlup ederek grubu 16 puanla 2. bitirdi.
TURNUVA 14 HAZİRAN'DA
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
EURO 2024'ün kura çekimi ise 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.
 
 
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