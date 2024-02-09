Birer attılar, birer aldılar

Son maçlarını farklı kazanan iki takım Çetinkaya ile Pera L. Gençler Birliği mücadelesinde takımlar birer gol atarak birbirlerine üstünlük sağlayamadılar

Lefkoşa Atatürk Stadı.Ali Özer, Mehmet V. Çelik, Arif MalekKemal, Batuhan(Ahmet C. Tokman), Burak, Mustafa K. Atlar, Ali, M.Sakallı(Muhammed), Agit, Cemal(Hascan), Yasin, E. Ernest, OsitaHamit, Sinan, Osman, Galip, Mehmetali, Serhat, M.İnanç(Ahmet), Berk, Gabriel Bawa, Junio rM. Mapuka(Bülent)(Ahmet)), AbdulazizDk. 68 Emmanuel Ernest(Çetinkaya), Dk. 50 Mustafa İnanç(P.L.Gençler Birliği)Dk. 69 Berk Kaya(P.L.Gençler Birliği)Aksa Süper Ligin 18. Haftasının açılış maçında Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Çetinkaya ile Pera L. Gençler Birliği arasındaki karşılaşma 1 – 1 ‘lik skorla sona erdi ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldılar.33. dakikada gelişen P.L.Gençler Birliği atağında Galip sert vurdu kaleci Kemal direk dibinden topu kornere attı.40. Dakikadaki P.L.Gençler Birliği atağında Abdulaziz altı pas çizgisi üzerinden topu üstten dışarı attı.50. Dakikada M. İnanç ceza alanına girmeden sert vurdu ve topu köşeden filelere göndererek P.L.Gençler Birliği’ni 1-0 öne geçirdi.60. Dakikada Çetinkaya’dan Osita’nın son çizgiden geriye çıkardığı topu Muhammed boş pozisyonda üstten dışarı attı.67. dakikada skora denge geldi. Çetinkaya’dan E. Ernest’in yerden yavaş giden şutunda kaleci Hamit’in kontrol edemediği top bacakları arasından ağlara gitti ve skor da 1-1 oldu.70. Dakikada Çetinkaya adına kullanılan kornerde Osita topa vurdu, ağlara gitmekte olan topu Sinan çizgi üzerinden uzaklaştırdı.77. Dakikada gelişen P.L.Gençler Birliği atağında Abdulaziz 3 rakibini geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda kaleci Kemal ayakları ile topu uzaklaştırarak takımı adına mutlak bir golü önledi.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldılar.