Kasımpaşa dolu dizgin

Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Adana Demirspor müsabakayı 3-1 kaybetti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da Mamadou Fall, 32'de Aytaç Kara ve 57'de Hajradinovic (pen.) kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.
Bu sonuçla ligdeki son 3 maçını kaybeden Adana Demirspor'un galibiyet hasreti de 8 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa ise son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.
Adana Demirspor ligde gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.