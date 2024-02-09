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Kasımpaşa dolu dizgin

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Böylece Adana Demirspor'un ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı

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Kasımpaşa dolu dizgin
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Süper Lig'de zor günler geçiren Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Adana Demirspor müsabakayı 3-1 kaybetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29'da Mamadou Fall, 32'de Aytaç Kara ve 57'de Hajradinovic (pen.) kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

Bu sonuçla ligdeki son 3 maçını kaybeden Adana Demirspor'un galibiyet hasreti de 8 maça çıkmış oldu. Kasımpaşa ise son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

Adana Demirspor ligde gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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