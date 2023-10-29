Birer arttılar, birer aldılar

Stadyum: Yılmazköy Mustafa ÜçözStadı
Hakemler:Tufan Çerçioğlu, İbrahim Katmer, İsmail Egeli
Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Salih Say, Menteş, Özner, Yunus, Mehmet İnce, Mehmet Söker, Barış, Sinan, Ersal, Diamoneke
Binatlı: Uğur, Sertaç, Tahir, Ersen, Erdem, Mehmet Zaim, Cenkay, Abdurrahman, Malik, Hüseyin Tomak, Yusuf Kumaş
Goller:44. Dk (P) Barış (Yılmazköy)- 48.Dk Ferdi (Binatlı)
Salih KARAOSMAN
Birinci Lig’de 6.hafta maçında Yılmazköy,Binatlı’yıYılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda konuketti.
Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklar yapılırken,ev sahibi ekibin 44.Dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Barışgolü attı. 1 – 0İlk yarı bu skorla sona erdi.
Konuk ekipte antrenör Orçun Volkan ikinci devreye golcüsüFerdi ile başladı. Ferdi 48.dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.
Her iki takımın geriye kalan bölümde gol girişimleri sonuçsuz kalınca maçın 90 dakikası 1 – 1 berabere bitti.
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