Nuri Şahin, Borussia Dortmund’da

Antalyaspor ile yollarını ayıran Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da, Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi resmileşti
Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Sven Bender'in teknik direktörü Edin Terzic'in yardımcıları olarak teknik ekibe dahil edildiğini açıkladı. Yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteğiyle görevden ayrıldığı belirtildi.
Nuri Şahin, Alman ekibinden gelen teklif üzerine Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.
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