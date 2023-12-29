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Nuri Şahin, Borussia Dortmund’da

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Nuri Şahin, Borussia Dortmund’da
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Antalyaspor ile yollarını ayıran Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'da, Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi resmileşti
Borussia DortmundNuri Şahin ve Sven Bender'in teknik direktörü Edin Terzic'in yardımcıları olarak teknik ekibe dahil edildiğini açıkladı. Yardımcı antrenör Armin Reutershahn'ın ise kendi isteğiyle görevden ayrıldığı belirtildi.
Nuri Şahin, Alman ekibinden gelen teklif üzerine Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.
 
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