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Binatlı’da üç imza birden

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Binatlı’da üç imza birden
AKSA Süper Ligde 2021 – 2022 Futbol Sezonunun hazırlıklarına aralıksız devam eden, Binatlı, prensipte anlaştığı 3 futbolcuya resmi imzaları attırdı.
Binatlı, yabancı futbolcu Kone, deneyimli futbolcu Ali Özbahar ve serbest transfer hakkını kullanan Fikri Arslan’a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. Hazırlık maçlarındaki başarılı futbollarıyla dikkat çeken her 3 futbolcu da yeni sezonda sarı yeşillilerin hedeflerine ulaşmasına kaktı koyacaklar.
 
 
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