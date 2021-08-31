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Papa, Güney Kıbrıs'a gelecek

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Papa, Güney Kıbrıs'a gelecek

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in, 2-3 Aralık tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Fileleftheros gazetesi, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’in, Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin, pandemi nedeniyle insanlık açısından çok zor olan bir döneme denk gelmesi açısından önemli olarak addedildiğini yazdı.

Vatikan’ın, Kıbrıs’ı barış köprüsü olarak addettiğini yazan gazete, Vatikan’ın barış mesajı yollamak isteyeceğini belirtti.

Gazete haberinde, Papa 16. Benedikt’in, 2010 yılında, Dimitris Hristofyas’ın Rum Başkanlığını yürüttüğü dönemde Güney Kıbrıs’a geldiğini de anımsattı.

Habere göre Papa Francis’in ziyaret programı henüz şekillenmezken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos ile görüşmesine kesin gözle bakılıyor.

Papa’nın, Kıbrıs’ın Katolik toplumunun temsilcileri ile bir araya gelmesi ayrıca hava koşullarının elvermesi durumunda da büyük bir ihtimalle GSP stadyumunda ayin düzenleyecek.

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