Binatlı’da kahvaltılı keyfi

Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da2021 – 2022 sezonu hazırlıkları teknik direktör Gökmen Davutoğlu yönetiminde sürüyor.
Binatlı’nın dün sabah antrenman sahasında yaptığı antrenmandan sonra tüm takım, yöneticilerle birlikte kahvaltı yaptı.Yönetim kahvaltı ikramı ile takımın Kurban Bayramını da kutladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.