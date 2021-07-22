Binatlı’da kahvaltılı keyfi

Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da2021 – 2022 sezonu hazırlıkları teknik direktör Gökmen Davutoğlu yönetiminde sürüyor.

Binatlı’nın dün sabah antrenman sahasında yaptığı antrenmandan sonra tüm takım, yöneticilerle birlikte kahvaltı yaptı.Yönetim kahvaltı ikramı ile takımın Kurban Bayramını da kutladı.

