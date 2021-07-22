Gönyeli ile Düzkaya karşılaşacak

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçlarına da başladılar. 24 Temmuz Cumartesi saat 18.00'de Gönyeli Stadında Gönyeli ile Düzkaya karşılacaklar.
Süper Lig ekiplerinden Gönyeli ilk hazırlık maçını oynamaya hazırlanırken, Birinci Lig ekibi Düzkaya üçüncü hazırlık maçına çıkacak.
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