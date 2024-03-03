Akova, sonradan açıldı

YER: Akova Eray Vudalı Stadı

HAKEMLER: Serkan Özdenkci, Hakan Gök, Hasan Baldan

GERMAN GOLD AKOVA: Hüseyin Molla, Mustafa Öğdü, Hasan Ankaralı, Deniz Tekerek (DK 46 Ahmet Kuran), Serhan Yıldıran, Tugay Yavuz (DK 46 Ali Yavuz Kurt), Ramazan Göktaş (DK 58 Ferdi Usbahalı), Erhan Yıldıran, Ahmet Saldun, Nazım Özbil (DK 46 Berk Hüdaoğluları), Denizhan Sarıgöl.

ZELLA ESTATE YENİERENKÖY: Yusuf Aygün, Furkan Çırakoğlu, Meyti Ateş (DK 52 Mehmet Biricik), Hasan Kaffaoğlu, İsmail Kaffaoğlu, Çağrı Sarpoğlu, Bayram Temel, Caner Nurçin, Kayra Gülevi (DK 70 Ünal Kırmızıyüz), Çağrı Şahin (DK 70 Gökhan Yavuz), Serkan Öğüt.

GOLLER: DK 56,90 Berk Hüdaoğluları, DK 58 Ali Yavuz, DK 68 Ferdi Usbahalı (German Gold Akova). DK 17,35,48 Furkan Çırakoğlu (Zella Estate Yenierenköy).





BTM 1 Kırmızı grupta üst sıralar için mücadele veren iki takım gol düellosu şeklinde gecen karşılaşmada nefesleri kestiler.

İlk yarıyı 17.dakikada Furkan'ın golü ile Yeni Erenköy deplasmanda 1-0 öne geçerken 35.dakikada yine Furkan'ın golü ile devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede gol yağmuru vardı. İkinci devreye Yeni Erenköy yine günün golcüsü Furkan ile skoru 3-0 yaptı ve oldukça rahatladı.

56.dakikada Berk ile skoru 3-1 yaptı.

58. dakikada Ali Yavuz skoru 3-2'ye getirdi.

Akova 68.dakikada skoru Ferdi ile eşitledi ve skor 3-3 oldu.

90.dakikada Berk ikinci kez sahneye çıktı ve takımını 3-0'dan 4-3'e getirdi ve Akova mucizeye imza atarak karşılaşmayı galibiyetle kapattı.