Türkmenköy’de gol sesi çıkmadı

Digitürk BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Türkmenköy ile bir galibiyet bir beraberliği olan Yeni Erenköy Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0 – 0 tamamlandı.

İbrahim Katmer’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Erenköy takımı ilk devrede 10 kişi kalmasına rağmen rakibine gol şansı tanımayarak sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

