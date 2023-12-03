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Türkmenköy’de gol sesi çıkmadı

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Türkmenköy’de gol sesi çıkmadı
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Digitürk BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Türkmenköy ile bir galibiyet bir beraberliği olan Yeni Erenköy Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0 – 0 tamamlandı.
İbrahim Katmer’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmada Erenköy takımı ilk devrede 10 kişi kalmasına rağmen rakibine gol şansı tanımayarak sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.
 
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