Binatlı mesaiye başladı

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt’un K-PET Süper Ligdeki temsilcilerinden Binatlı, 2020 – 2021 Futbol Sezonu için mesaiye başladı.

Teknik direktör Gökmen Davutoğlu önderliğindeki teknik heyetin Güzelyurt Üner Bekalp Stadında yaptırdığı ilk antrenmana futbolcular tam kadro katıldılar. Yöneticilerin de ilgi gösterdiği antrenmana, Baf Ülkü Yurdu eski yöneticisi olan Binatlı’nın yeni yöneticisi Serdar Çullu da katıldı.

Düz koşu ve açma germe hareketleri sonrasında kondisyon ağırlıklı bir antrenman yapan Binatlı’da antrenmanlar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yapılacak olan resmi açıklamaya göre şekillenecek.

