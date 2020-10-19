Futbolun oynanması zora girdi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, PCR testi pozitif çıkan futbolcular konusunda Dünyada uygulanan sistemi kabul etmediği ve tüm takımın karantina altına alınması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu bugün saat 14.00'de futbolumuzla ilgili genel bir değerlendirmeyi içeren basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, PCR testi pozitif çıkan futbolcular konusunda Dünyada uygulanan sistemi kabul etmediği ve tüm takımın karantina altına alınması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin ise böyle bir durumda lig oynatmanın zor olacağı düşüncesinde olduğu öğrenildi. Yaşanan bu durumda dolayı ise futbolda 2020 – 2021 sezonunun oynanması zora girdi.

