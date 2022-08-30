banner762
banner815
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
Tatar, yurt dışında öğrenim görecek olan gençlerle buluştu
13 0
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
Girne için Özdal Kerem ismi gündemde
17 0
 
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği 4 Eylül'de
16 0
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
30 Ağustos Zafer Bayramının Kıbrıs Türk Şiirine Yansıması
16 0
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
“Yeniden dünyaya gelsem aynı mesleği seçerim”
39 0
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
45 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
21 0
banner797

Binatlı, forvet tercihini Abdurrahman’dan yana kullandı

banner476

banner825
Binatlı, forvet tercihini Abdurrahman’dan yana kullandı
Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Binatlı, uzun zamandır aradığı yabancı golcüyü ülkemizde buldu. BinatlıTC’li statüsünde oynayan golcü isim Abdurrahman Bengi’ye resmi imzayı attırdı. Bir süreden beri Binatlı ile antrenmanlara çıkan Abdurrahman, BTM 2 takımlarından Boğaziçi’nde attığı goller ve forvette gösterdiği performans ile göz doldurmuş, gruplarda gol kralı ünvanı elde etmişti.
Bengi geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 1. Lig ekibi Görneç’in de formasını giymişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.