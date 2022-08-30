Binatlı, forvet tercihini Abdurrahman’dan yana kullandı

Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Binatlı, uzun zamandır aradığı yabancı golcüyü ülkemizde buldu. BinatlıTC’li statüsünde oynayan golcü isim Abdurrahman Bengi’ye resmi imzayı attırdı. Bir süreden beri Binatlı ile antrenmanlara çıkan Abdurrahman, BTM 2 takımlarından Boğaziçi’nde attığı goller ve forvette gösterdiği performans ile göz doldurmuş, gruplarda gol kralı ünvanı elde etmişti.

Bengi geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 1. Lig ekibi Görneç’in de formasını giymişti.

