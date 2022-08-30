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Bayraktar’ın yeni adresi Çanakkale

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Bayraktar’ın yeni adresi Çanakkale
Geçtiğimiz sezon aldığı başarısız sonuçlar neticesinde küme düşerek BTM 1. Ligde mücadele edecek olan Çanakkale Türk Spor Kulübünün antrenörü Talat Şentürk, teknik ekibini oluşturuyor. Profesyonel futbolcu masörü Ahmet Bayraktar da Talat Şentürk’ün ekibine dahil oldu.
Geçtiğimiz sezon Mormenekşe ve son olarak şampiyonluk yaşadıkları Kaplıca Karadeniz 61 takımında birlikte görev yapan Talat Şentürk – Ahmet Bayraktar ikilisi Çanakkale’nin başarısı için çalışacaklar. Ahmet Bayraktar önceki akşam Çanakkale başkanı Yusuf Sertel ve asbaşkan Abbas Mendelli ile bir araya gelerek el sıkıştı.
 
 
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