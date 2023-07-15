Bilal Ceylan, Göçmenköy'de

Süper Ligin başkent ekiplerinden Göçmenköy yeni sezonda iyi bir kadro kurmaçalışmalarına devam ediyor.

Başkent ekibi daha önce prensip anlaşmasına vardığı deneyimli oyuncu Bilal Ceylan'ı bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş ile Bilal Ceylan bugün kulüp lokalinde bir araya gelerek el sıkıştı.

Bilal Ceylan, geçtiğimiz sezon Türk Ocağı formasıyla Northenland Kıbrıs Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Transfer Göçmenköy Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Türk Ocağı Limasol'dan bonservisli olarak Bilal Ceylan'ı transfer etmiştir. HOŞ GELDİN BİLAL CEYLAN."