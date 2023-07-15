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Refüjdeki aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçti

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Refüjdeki aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçti
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Güzelyurt'ta meydana gelen trafik kazasında, virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durabildi. Yaralanan sürücü Muhammed Fahad Saeed hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 13.45'teki kazada, Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda, Muhammad Fahad Saeed (E-24), yönetimindeki NB 158 plakalı araçla doğu istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Saeed'in tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor. 

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