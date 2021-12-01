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Beyazi ameliyat oldu

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Beyazi ameliyat oldu
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AKSA Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü'nün başarılı defans futbolcusu Yusuf Beyazi ameliyat oldu.
Mağusa Türk Gücü'nden Yusuf Beyazi'nin ameliyatı ile ilgili şu açıklama yapıldı:
"Bugün başarılı sporcularımızdan Yusuf Beyazi sağlık sponsorumuz Memorial Bahçelievler Hastahanesinde öz çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı geçirmiştir.
Sporcumuz Yusuf Beyazi'ye geçmiş olsun der en kısa zamanda daha güçlü şekilde aramıza dönmesini diliyoruz. Sporcumuz sağlık sponsorumuz olan Memorial Hastahanesi doktorlarından Mehmet Burak Yalçın tarafından ameliyat yapılmış olup doktorumuza, sağlık sponsorumuz Memorial Hastahanesine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."
 
 
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