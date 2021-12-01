Korbay'dan devam sinyali

Futbolcular Derneği dernek tüzük gereği dernek başkanlığı süresinin 1 yıl olması nedeniyle yarın başkan ile yönetimin güncellenmesi ve mali raporun aklanması için genel kurula gidecek. Saat 19:00'da başlayacak olan genel kurul öncesinde başkan adayı çıkmadı. Başkan Berkem Korbay genel kurul öncesinde açıklama yaparak üyelerini bilgilendirirken aday çıkmaması halinde genel kurulun 1 hafta erteleneceğini ya da derneğin kaymakamlığa devredileceğini söyledi. Derneğin kaymakamlığa devredilmesine izin vermeyeceğini belirten Berkem Korbay başkanlığa devam sinyali verdi.
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