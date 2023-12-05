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Beşiktaş’ta Uçar ve Aybaba mesaiye başladı

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Beşiktaş Kulübü'nde Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

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Beşiktaş’ta Uçar ve Aybaba mesaiye başladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette futbolcularla bir süre sohbet eden Uçar ve Aybaba, siyah-beyazlı takımın durumu hakkında Çalımbay’dan bilgi aldı.
Feyyaz Uçar, burada yaptığı açıklamada, “Mazbatamızı aldıktan sonra ilk işimiz Ümraniye’ye giderek takımımızla bir araya gelmek oldu. Hocamızın ve futbolcularımızın yanındayız. Eski başarılı günleri tekrarlamak istiyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Samet Aybaba da siyah-beyazlılara destek için geldiklerini belirterek, "Hocamıza ve futbolcularımıza desteğe geldik. Her zaman takımımızın yanındayız. Her Beşiktaşlı gibi performansların yükselmesini ve takımın belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Geçmiş dönemde birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah yine birlikte güzel işler yaparız.” değerlendirmesinde bulundu.
 
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