Sheffield United'da Chris Wilder dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktörlük görevine Chris Wilder'ı getirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde 14 hafta sonunda 5 puan toplayan Sheffield United, son sırada yer alıyor.

Paul Heckingbottom ile yolların ayrılmasının ardından Wilder'la 2025 yazına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

56 yaşındaki İngiliz teknik adam, 2016-2021 yılları arasında da Sheffield United'ı çalıştırmıştı.

