banner913
banner932
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
3 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
9 0
 
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
16 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
13 0
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
21 0
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
Beyköy’deki atış tatbikat başladı
15 0
Başkentte oyna GG sesleri
Başkentte oyna GG sesleri
32 0
banner964
banner985

Sheffield United'da Chris Wilder dönemi

banner989

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktörlük görevine Chris Wilder'ı getirdi

banner974
Sheffield United'da Chris Wilder dönemi
banner971
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığı belirtildi.
Ligde 14 hafta sonunda 5 puan toplayan Sheffield United, son sırada yer alıyor.
Paul Heckingbottom ile yolların ayrılmasının ardından Wilder'la 2025 yazına kadar geçerli sözleşme imzalandı.
56 yaşındaki İngiliz teknik adam, 2016-2021 yılları arasında da Sheffield United'ı çalıştırmıştı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.