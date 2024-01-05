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Spor Yazarları Derneği üyesi Güren Tilki’nin İstanbul’a girişi engellendi

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Spor Yazarları Derneği üyesi Güren Tilki’nin İstanbul’a girişi engellendi
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), üyesi Güren Tilki’nin İstanbul’a girişinin, sosyal medya hesabından yaklaşık 5 yıl önce yaptığı bir yorumdan dolayı engellendiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, İstanbul’da düzenlenecek eğitim semineri için 78 kişilik kafilenin İstanbul’a gittiği kaydedilerek,
“Üyelerimizden Güren Tilki'ye yaklaşık 5 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumdan dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'nde dava açılmış ve kendisine tebliğ edilmiştir. Bu dava kapsamında Türkiye'ye girişi engellenen Tilki, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Savcılık tarafından ifadesi alınıncaya kadar tutulmuştur.” denildi.
 
KTSYD Yönetim Kurulu’nun KKTC İstanbul Başkonsolosluğu aracılığı ile yaptığı girişimler sonucu Güren Tilki’nin savcılık tarafından ifadesi alınması için bekletildiğinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, “Yarın gerekli ifadenin alınıp üyemizin geçmişten kalma yasal sürecine yönelik bir karar verilmesinin beklendiği bilgisi tarafımıza iletilmiş olup konunun takipçisi olduğumuzu bildiririz.” ifadeleri yer aldı.
 
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