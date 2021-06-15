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Beşiktaş'ta kadro planlaması Sergen Yalçın’ı bekliyor

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1 Temmuz'da topbaşı yapacak Beşiktaş’ta yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar transfere yoğunlaşmak için teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme imzalamasını bekliyor

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Beşiktaş'ta kadro planlaması Sergen Yalçın’ı bekliyor

Beşiktaş’ta sezon öncesinde belirsizlikler devam ediyor.
Teknik direktör konusunun bu hafta netleşmesi ve Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, kadro planlaması için teknik heyetten gelecek rapora göre hareket edecek.
Defans hattından ValentinRosier ve Francisco Montero’nun kiralık sözleşmeleri sona erdi.
Kaleci Ersin’e gelen teklif ise ilerleyen günlerde değerlendirilecek.
Orta alanda; Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, Gökhan Töre'nin, ileri uçta da Aboubakar ve Cenk Tosun’un kontratları bitmiş durumda.
Bu isimlerden Aboubakar, AllNassr’a imza attı.Mensah’ın da takımda kalması beklenmiyor.Dorukhan da kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini kulübe bildirdi.Atiba ile sözleşme uzatılması yüksek ihtimal.
Gökhan Töre’nin durumu ise Sergen Yalçın’dan gelecek rapor doğrultusunda belli olacak.
Diğer yandan geçen sezonu HajdukSplit’te kiralık olarak geçiren Umut Nayir, Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu bedava göndermek istemiyor ancak yüksek bir rakam da talep etmeyi düşünmüyor.
Başta Demir Grup Sivasspor olmak üzere Göztepe, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük gibi takımların, Umut Nayir’i kadrosuna katmak istediği öne sürülüyor.
 

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Etiketler; #Beşiktaş #Sergen Yalçın
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