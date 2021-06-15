Eriksen “Kendimi iyi hissediyorum”

Danimarka- Finlandiya maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrasında sahada yapılan müdahaleyle hayata tutunan Christian Eriksen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Christian Eriksen, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın her yerinden gelen destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. İyiyim ama hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum."

Danimarkalı takım arkadaşlarına da mesaj gönderen 29 yaşındaki oyuncu, "Tüm Danimarka için oynayın." ifadesini kullandı.

Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

