banner583
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
118 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
192 0
 
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
29 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
168 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
70 0
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
25 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
55 0
banner661

Eriksen “Kendimi iyi hissediyorum”

banner476

banner666
Eriksen “Kendimi iyi hissediyorum”
Danimarka- Finlandiya maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrasında sahada yapılan müdahaleyle hayata tutunan Christian Eriksen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Christian Eriksen, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 
"Dünyanın her yerinden gelen destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. İyiyim ama hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum." 
Danimarkalı takım arkadaşlarına da mesaj gönderen 29 yaşındaki oyuncu, "Tüm Danimarka için oynayın." ifadesini kullandı.
Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.