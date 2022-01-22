Beşiktaş skoru koruyamadı

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk. 66 Adem Büyük)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira (Dk. 66 Güven Yalçın) Ghezzal, Kenan Karaman (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Batshuayi
Goller: Dk. 61 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 84 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor
23. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı Yeni Malatya Stadı'nda ağırladı.
Mücadelede konuk ekip 61. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Adem Büyük 84. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı.
Karşılaşmada siyah beyazlıların 3, Malatya ekibinin ise 1 şutu direkten döndü.
Bu sonucun ardından son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor puanını 16'ya Beşiktaş ise 36'ya yükseltti.