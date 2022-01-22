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Beşiktaş skoru koruyamadı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Beşiktaş skoru koruyamadı

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk. 66 Adem Büyük)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira (Dk. 66 Güven Yalçın) Ghezzal, Kenan Karaman (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Batshuayi

Goller: Dk. 61 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 84 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor

23. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı Yeni Malatya Stadı'nda ağırladı. 

Mücadelede konuk ekip 61. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Adem Büyük 84. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek beraberliği sağladı. 

Karşılaşmada siyah beyazlıların 3, Malatya ekibinin ise 1 şutu direkten döndü. 

Bu sonucun ardından son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor puanını 16'ya Beşiktaş ise 36'ya yükseltti. 

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