Fenerbahçe, Sivasspor'a takıldı

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 45 Sefa Yılmaz) , Koray Altınay (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+4 Camara), Yatabare
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak (Dk. 55 Pelkas), Crespo, Zajc (Dk. 79 Sosa), İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia (Dk. 80 Rossi), Serdar Dursun (Dk. 56 Berisha)
Goller: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 74 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor)
Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede sarı lacivertliler 18. dakikada Miha Zajc ile 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım 74. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle beraberliği sağladı.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Demir Grup Sivasspor puanını 31'e, Fenerbahçe ise 37'ye yükseltti.