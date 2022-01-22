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Fenerbahçe, Sivasspor'a takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

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Fenerbahçe, Sivasspor'a takıldı

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 45 Sefa Yılmaz) , Koray Altınay (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+4 Camara), Yatabare

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak (Dk. 55 Pelkas), Crespo, Zajc (Dk. 79 Sosa), İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia (Dk. 80 Rossi), Serdar Dursun (Dk. 56 Berisha)

Goller: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 74 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor)
 

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede sarı lacivertliler 18. dakikada Miha Zajc ile 1-0 öne geçti. 

Ev sahibi takım 74. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle beraberliği sağladı. 

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 3 maça çıkan Demir Grup Sivasspor puanını 31'e, Fenerbahçe ise 37'ye yükseltti. 

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