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Beşiktaş, Sivas'ta kayıp

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar, Fernando Santos'la çıktığı son 3 maçta gol atamazken toplamda ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı

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Beşiktaş, Sivas'ta kayıp
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4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 6. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. 
4 maç sonra galibiyet alan EMS Yapı Sivasspor puanını 29'a yükseltti. Ligde oynadığı son 3 maçta gol dahi atamayan Beşiktaş ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 36 puanda kaldı. 
 
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