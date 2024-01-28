Beşiktaş, Sivas'ta kayıp

4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 6. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
4 maç sonra galibiyet alan EMS Yapı Sivasspor puanını 29'a yükseltti. Ligde oynadığı son 3 maçta gol dahi atamayan Beşiktaş ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 36 puanda kaldı.
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