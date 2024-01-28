banner913
banner932
Gençler, Kartal avladı
Gençler, Kartal avladı
81 0
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
KYRENIA CUP U14 tamamlandı
18 0
 
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
Geçitkale, Maraş’ı eli boş gönderdi
47 0
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
25 0
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
2 bin 220 öğrenci kolej için ter dökecek
24 0
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
22 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
23 0
banner1012
banner985

Altay ilk maçına çıktı ManU kazandı

Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, Newport County ile oynanan FA Cup maçında yeni takımının formasını ilk kez giydi

banner974
Altay ilk maçına çıktı ManU kazandı
banner971
İngiliz kulübü Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. Tur maçında Rodney Parade Stadyumu’nda İngiltere 2. Lig ekiplerinden Newport County’nin konuğu oldu. Müsabaka, Manchester United'ın 4-2 galibiyetiyle tamamlandı.
ALTAY BAYINDIR İLK KEZ SAHADA
Sezon başında Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır da bu müsabakayla birlikte ilk kez forma şansı buldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester ekibi, 7. dakikada Bruno Fernandes ve 13. dakikada Kobbie Mainoo’nun golleriyle 2-0 öne geçti. Dakikalar 36’yı gösterdiğinde ise Bryn Morris’in uzaktan şutunda Altay topu ağlarında gördü ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
Manchester United, 47. dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüyle ikinci yarıya adeta kabusla başladı. 67. dakikada ise Brezilyalı genç futbolcu Antony, Manchester United’ı 3-2 öne geçirdi. Norveçli golcü Rasmus Hojlund ise 90+4’te sahneye çıkarak skoru 4-2’ye getirdi. Bu skorla rakibini mağlup eden Manchester United, adını bir üst tura yazdırdı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.