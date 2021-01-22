Liverpool, evinde 68 maç sonra kaybetti

Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Burnley'i konuk etti.
Burnley, ilk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmadan 83. dakikada AshleyBarnes'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Bu mağlubiyetle Liverpool'un Premier Lig'de sahasındaki 68 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Liverpool sahasında en son Nisan 2017'de kaybetmişti.
Öte yandan, Burnley, 1974 yılından bu yana ilk kez Liverpool'u mağlup etti.
Liverpool, bu sonuçla 34 puanda kalırken, Burnley 19 puana yükseldi.
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