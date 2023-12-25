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Beşiktaş hasreti bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Beşiktaş 3 maç aradan sonra 3 puan aldı

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Beşiktaş hasreti bitirdi
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Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 81 Ghoulam), Maksimovic, Kilama, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam (Dk. 68 Rayane), Matondo (Dk. 31 Fernandes), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 68 Hodzic), Dele-Bashiru, Strandberg (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Dadashov

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Zaynutdinov, Onur Bulut, Amartey, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 88 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Muleka, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 38 Semih Kılıçsoy, Dk. 53. Colley (Beşiktaş), Dk. 80 Hodzic (Hatayspor)
 

Mersin Stadı'nda oynanan mücadelede siyah beyazlılar Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Omar Colley farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 

Ev sahibi takımdan Armin Hodzic, 80. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-2. 

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, 1 ay sonra deplasmanda galip geldi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a sahasında yenilen İstanbul ekibi, haftayı 29. puanla 5. sırada kapattı. 

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. 

Mücadelenin önemli anları:

1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Onur Bulut'un pasında defansın arkasına sarkan Muleka'nın vuruşunda, top soldan dışarıya çıktı.

2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Erce, meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

13. dakikada siyah-beyazlı takım Muleka ile yine gole yaklaştı. Masuaku'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Muleka, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler'in çizgideki müdahalesiyle top kornere gitti.

22. dakikada Hatayspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda top önce defansa sonra direğe çarpıp auta gitti.

34. dakikada rakip kalenin önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Salih Uçan, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderse de gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

38. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in kale önüne ortasına hareketlenen Semih, altıpasta ayağıyla dokunduğu topu filelerle buluşturdu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı: 

53. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasına atılan uzun topa hareketlenen Rashica'nın şutunda Kerim Alıcı'ya çarpan top kornere çıktı. Soldan köşe vuruşunu kullanan Hadziahmetovic'in ortasına kale önünde yükselen Colley, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

80. dakikada Hatayspor, Hodzic'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Amartey'in ters vuruşunda siyah-beyazlıların kalesine yönelen topa dokunan Hodzic, fileleri havalandırdı: 1-2

90+5'te ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghoulam'un şutunda sola uzanan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

Konuk ekip maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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