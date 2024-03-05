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Son 16 turu heyecanı başlıyor

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Son 16 turu heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 1 maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:
YARIN
19.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)
7 Mart Perşembe:
19.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)
19.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)
19.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
22.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
22.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)
 
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