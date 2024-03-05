Son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 1 maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:
YARIN
19.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)
7 Mart Perşembe:
19.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)
19.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)
19.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)
22.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
22.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
22.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.