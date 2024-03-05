Son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 1 maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:

YARIN

19.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

7 Mart Perşembe:

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

19.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

19.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

22.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

22.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

