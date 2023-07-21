Berkem de Yenicami’den ayrılıyor

Süper Lig ekibi Yenicami’de takımdan kopuşlar sürüyor. Takımın deneyimli isimlerinden Berkem Korbay, kulüp yönetimiyle yaptığı görüşme sonucunda bu sezon için Yenicami’den ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Berkem Korbay bu kararını sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

“Çok büyük bir aşkla geldiğim "Yenicami'mle" özel durumlardan dolayı 1 sene yollarımızı ayırıyoruz. Bu sezon için kulubümün bilgisi dahilinde başka kulüpler ile görüşmem konusunda bir sakınca olmadığı tarafıma iletilmiştir. Seneye kaldığımız yerden devam ederiz, şimdi "yeni bir sayfa" için yola koyulalım..”



