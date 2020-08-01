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Berkel’in halefi aranıyor

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Berkel’in halefi aranıyor
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği’ninseçimli genel kurulu 6 Ağustos 2020 Perşembe günü 17.30’da Larnaka Gençlerbirliği lokalindegerçekleştirilecek.
Larnaka Gençler Birliği’nin seçimli genel kurulunun gündemi aşağıdaki gibi olacak:
GÜNDEM
1) Açılış
2) Divan Başkanlığı oluşumu
3)Saygı Duruşu
4)Faaliyet ve Mali Raporun okunması
5) Faaliyet ve Mali Raporun birlikte onaya sunulması
6) Başkanlık Seçimi
7) Görev yapacak Kurulların Seçimi
A)Denetleme Kurulu
B)Disiplin Kurulu
Dilek ve temenniler
9) Kapanış
NOT: Başkan adaylarının 72 saat önceden dilekçelerini Sn.Mehmet Züğürt 'e vermeleri önemle rica olunur.
 
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