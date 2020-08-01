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Hamitköy alt yapıya önem vermeyi sürdürüyor

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Hamitköy’ün alt yapıya verdiği önem sürerken, 15 yaşındaki Batuhan Serbülent Eker, A Takım ile ilk 11’de sahaya çıktı

Hamitköy alt yapıya önem vermeyi sürdürüyor
Hamitköy, 2018 – 2019 sezonunda çoğunluğu kendi alt yapısından yetiştirdiği futbolcularla K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige yükselmiş, 2019 – 2020 sezonunda ise yine aynı kadro yapısıyla K-PET Süper Ligde kalıcı olmayı başardı.
Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköyyönetiminin, alt yapıya verdiğiönem sürerken, teknik heyet de genç futbolculara güvenerek onları maçlarda oynatıyor. Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, Hamitköy’ünplayout ikinci maçında Binatlı ile oynadığı maçta 15 yaşındaki Batuhan SerbülentEker’i, ilk 11’de oynattı.
Hamitköy U15 Takımının kalesini koruyan Batuhan, devre arasından itibaren A Takımla antrenmanlara çıkarken, güçlü fiziği, refleksleri ve kalesinde verdiği güvenle iyi bir kaleci olacağının sinyallerini veriyor.
 
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