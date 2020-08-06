Berkel devam dedi

Gençler Birliği’nde gerçekleşen genel kurul toplantısında mevcut başkan Rifat Berkel, başkan adayı çıkmadığı için başkanlığı bırakma kararından vazgeçerek, göreve devam kararı aldı

K-PET Birinci Lig ekibi Gençler Birliği’nde olağan genel kurul kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Divan başkanı Mehmet Züğürt, Sekreterler ise Bilal Dericioglu ile Fatma Yahyalar’ın olduğu genel kurulun başında salt çoğunluk olmaması nedeniyle yarım saat erteleme sonrasında genel kurul başladı.

Genel kurul toplantısında mevcut başkan Rifat Berkel, başkan adayı çıkmadığı için başkanlığı bırakma kararından vazgeçerek, göreve devam kararı aldı. Rifat Berkel 'in görev yaptığı dönemdeki faaliyet ve mali raporları oy birliği ile aklandıktan sonra başkanlık seçimine geçildi.

Üyelerin isteği üzerine oy birliği ile 2 yıllığına yeniden başkanlığa getirilen Rifat Berkel, üyelere destekleri için teşekkür etti.



