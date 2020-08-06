Dumlupınar’da Evram’a güven tam

Yonpaş Dumlupınar’ın bütçesi 4 milyon TL’ye yakın olarak açıklanırken, Mehmet Evram üyelerin onayı ile yeniden kulüp başkanı seçildi. Kulüp antrenman sahası yapımı için 1 milyon TL’ye yakın harcama yaptı

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar’da olağan genel kurul kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Raif Şerifoğlu’nun divan başkanı, Özhan Monargalı ile Sertan Özal’ın divan sekreterliklerini yaptıkları genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar, Çağın Öztenay tarafından okunurken, raporlar oy birliği ile aklandı. Yayınlanan mali rapora göre, 3,925,000 TL gelir, 3,936,000 TL gider açıklandı.Antrenman sahası sorununu çözmek isteyen kulüp, antrenman sahası yapımı için 1 milyon TL’ye yakın harcama yaptı.

Üyeler başkan Mehmet Evram’ı oy birliği ile yeniden başkanlığa seçerken, Mehmet Evram gecede yaptığı konuşmada, kulübün sponsoru olan Yonpaş Orman İşletmeleri şirketine ile olan iyi ilişkilerine vurgu yaparken, şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti. Tesisleşmeye verdikleri önemin devam edeceğini de belirten Mehmet Evram, genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.

