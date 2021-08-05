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Berkant, yeniden Dörtyol’da

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Berkant, yeniden Dörtyol’da
Birinci Ligde yeni sezona iddialı hazırlanan Dörtyol’da takım kadrosunu güçlendirmek için transferler devam ediyor.
Birinci dönem kamp çalışmasını tamamlayan Dörtyol, Türkiyeli oyuncu hakkını tanıdık bir isimden yana kullandı. 2019 – 2020 sezonunun devre arasında Aliağaspor’dan transfer edilen Berkant İstanbul, takımın 2021 – 2022 sezonu kadrosunda yer almak için ülkeye geldi.
Dörtyol kaleye de takviye yaparken, deneyimli file bekçisi Çağatay Gürler’i antrenmanlara çıkarmaya başladı. Dörtyol ile kampa da katılan Çağatay’ın transferinin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.
 
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