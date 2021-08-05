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Aslan, Avrupa’da galibiyeti unuttu

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Aslan, Avrupa’da galibiyeti unuttu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle noktalanan maçın 55. dakikasında Fernando Muslera, rakibine müdahalesinin ardından kırmızı kart gördü. 

Bu müdahale sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerr, İskoç ekibini 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın cevabı gecikmedi. Bu golden sadece 2 dakika sonra sahne alan Sacha Boey, Galatasaray formasıyla ilk maçında ağları havalandırmayı başardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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