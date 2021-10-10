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Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü

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Dörtyol ve Esentepe arasında oynanan maçın ilk devresinde 9 kişi kalan Esentepe, Dörtyol karşısında 89.dakikaya kadar beraberliği korumasına rağmen; bu dakikada Berkant İstanbul’un golüne engel olamayarak maçı kaybetti.

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Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Stadyum: Dörtyol AdemNural Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Özal Çağlayan
Dörtyol: Ahmet Vatansever, Selkan, Rıdvan(Dk.78 Melih), Berkant, Ayberk, Emre Aktaş, Ahmet Gürlü(Dk.46 Atakan), Olgun, Mustafa Ali, Hakan(Dk.57 Eren), Ergün( Dk.72 Berat)
Esentepe: Osman, Hüseyin Ermiş(Dk.46 Semih), Mehmet Gürkan, Emre Mutlu, Tuğra (Dk.90 Kemal), Emek, Şükrü, Nersin, Hüseyin Deynekli (Dk.46 Okan), Deniz Kibar (Dk.70 Ege), Devran (Dk.66 Şenol)
Goller: 20. ve 89.Dk Berkant (Dörtyol)- 7.Dk Emre (Esentepe)
Kırmızı kartlar: 42.Dk Nersin, 44.Dk Şükrü (Esentepe)
 
Aksa 1.Ligde Dörtyol ve Esentepe arasında oynanan maçın ilk devresinde 9 kişi kalan Esentepe, Dörtyol karşısında 89.dakikaya kadar beraberliği korumasına rağmen; bu dakikada Berkant İstanbul’un golüne engel olamayarak maçı kaybetti. Berkant, iki golle Dörtyol’a galibiyeti getiren isim oldu.
Dörtyol, zorlandığı maçta rakibini mağlup ederek 10 puana ulaşırken; zirve yarışındaki iddiasını da sürdürdü.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Esentepe ise 4 puanda kalarak hedefinden uzaklaşmaya başladı.
Önemli eksiklerle maça çıkan Esentepe’de Nersin ile Şükrü kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.Esentepe’de sakatlanan Hüseyin Değnekli ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
 
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