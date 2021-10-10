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İncirli’yi, Yalova durdurdu

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İstikrar yakalamak isteyen Yalova, maça namağlup çıkan İncirli’yi 2-1 mağlup etti. Yalova bu galibiyet sonrasında 7 puana yükselerek rakibi İncirli ile puanını eşitledi

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İncirli’yi, Yalova durdurdu
Stadyum: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Halil Atlar
Yalova: Sercan, Hasip, Hakan (Dk.80 Çağan), Selçuk, Mehmet Kum (Dk. 66 İbrahim), Erkan (Dk. 89 Şenol), Yasin, Sergülen, Civan, Eyüp, Özcan
İncirli: Ferhat, Ahmet, Sami, Sezer (Dk.75 Halit), Salih, Volkan, Ramadan (Dk75 Altay), Çağın, Hikmet, Hakan (Dk. 58 Hicabi), Nahit (Dk. 46 Mehmet Turgut)
Goller: 4. Dk. Hakan, 36. Dk Erkan (Yalova)- 83. Dk (P) Sami  (İncirli)
 
AKSA 1.Ligde istikrar yakalamak isteyen Yalova, maça namağlup çıkan İncirli’yi 2-1 mağlup etti. Yalova bu galibiyet sonrasında 7 puana yükselerek rakibi İncirli ile puanını eşitledi.
Yalova ilk devrede Hakan ve Erkan’ın golleri ile 2-0 öne geçerken; ikinci devrede galibiyeti korumayı başardı.
İncirli’nin ise 2.devredeki çabası puan için yeterli olmazken; penaltıdan Sami’nin golü sadece teselli oldu.
 
 
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