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Beraberliklere abone oldular

Beraberlikler takımı olan Ozanköy ile Mormenekşe, 1 – 1 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar

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Beraberliklere abone oldular
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Stadyum: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Haktan Afyon
Ozanköy: Kürşat, Murat, Ahmet Avcı, Ahmet Biçen, Salih, Murat Besli, Berdan, Barış, Ertu, Abdullah, Ulaşcan
Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ, Mehmet Çayan, İrfan, Yasin, Ertan, İzzet, Tugay, Cenker, Aykut, Şaban
Goller: 83.Dk Abdullah Atma (Ozanköy)- 33.Dk Ertan (Mormenekşe)
 
İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde ikinci devrenin ilk hafta maçları olan on altıncı hafta maçında Ozanköy, Mormenekşe’yi konuk etti. Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan Turgay Misk’in yönettiği maça 2 takım da fazla pozisyon üretemediler. Az sayıda gelişen ataklardan birinde 33. dakikada Ertan Bulut takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk devre de 0 – 1 sona erdi.
İkinci devrede 2 takım da daha çok pozisyon üretirken, Ozanköy’den Abdullah Atma’nın 83. dakikadaki golüyle skor 1 – 1 oldu. Maç da bu skorla sona erdi.
 
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