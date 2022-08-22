“Beklentilerimizin üzerinde bir kamp ortamı oluştu”

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Serkan Önet, geçtiğimiz hafta Girne Pia Bella Hotel’de gerçekleştirdikleri 5 günlük kamptan çok memnun olduğunu dile getirerek beklentilerinin üzerinde bir kamp ortamının gerçekleştiğini vurguladı

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı yeni sezon hazırlıklarına geçtiğimiz hafta Pia Belal Otel’deki kamp çalışmasından sonra Lefkoşa’da devam ediyor. K.Kaymaklı’nın genç ve başarılı teknik direktörü Serkan Önet kamp çalışmalarını ve çalışmalarını Halkın Sesi Gazetesi’ne değerlendirdi.

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Serkan Önet, geçtiğimiz hafta Girne Pia Bella Hotel’de gerçekleştirdikleri 5 günlük kamptan çok memnun olduğunu dile getirerek kamp boyunca yaptıkları 9 antrenmanla hem güç depoladıklarını hem de takım olgusunu geliştirdiklerini ifade etti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR KAMP ORTAMI OLUŞTU

Özellikle arkadaşlık ortamının üst seviyeye çıktığını belirten Önet, beklentilerinin üzerinde bir kamp ortamının gerçekleştiğini söyledi. Yaptıkları az ve öz transferlerinde kampta aralarına katılmalarıyla iyi bir çalışma yaptıklarını ifade eden Önet, son takıma katılan Saydam’ın biraz antrenman eksiği olduğunu bunu da ilerleyen günlerde gidereceklerini kaydetti.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALARA GEÇECEĞİZ

Bundan sonrası için taktiksel çalışmalara geçeceklerini söyleyen Kaymaklı teknik direktörü Serkan Önet, sahalarının da hazır duruma geldiğini bunun da kendileri için iyi bir motivasyon olacağını belirtti.

Önümüzdeki Çarşamba günü Karşıyaka hafta sonu ise Mağusa Türk Gücü ile hazırlık maçlarına devam edeceklerini söyleyen Önet, bundan önce olduğu gibi kazasız belasız maçlarla lige hazır hale gelmeyi istediklerini vurguladı. Takımdaki gençlerin performansından da memnun olduğunu belirten Önet, ilerleyen süreçte takıma önemli katkı koyacaklarını düşündüğünü söyledi.

LİG UZUN BİR MARATONDUR

Süper Ligin 16 takımdan oluştuğunu ve bunun da 30 maçlık süreç olduğunu ifade eden Serkan Önet “Lig uzun bir maraton, bunu oyuncularıma da söylüyorum. Tabii ki lige iyi başlamak önemli ancak bu maratonu sonuna kadar götürerek bitirmek daha da önemli” dedi.

AMACIMIZ İYİ BİR KAYMAKLIYI SAHAYA YANSITABİLİMEK

Kendisinin ve oyuncularının ilk haftadan itibaren lige hazır bir Kaymaklı takımı seyrettirmek için çalıştıklarını söyleyen genç teknik adam “Amacımız iyi bir Kaymaklı takımı yaratarak seyir zevki veren bir Kaymaklı’yı sahaya yansıtabilmek” diyerek sözlerini tamamladı.

