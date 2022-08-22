Yarı Final maçları Geçitkale ve Karaoğlanoğlu’nda oynanacak

Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası yarı final maçlarının oynanacağı sahalar belli oldu. KTFF tarafından yapılan açıklamada yarı final karşılaşmalarının Geçitkale Stadı ve Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacağı belirtildi.

Yarı Final maç programı şöyle:

24 Ağustos 2022, Çarşamba

17.30 Geçitkale Stadı’nda Desly Mağusa SA-China Bazaar Gençlik Gücü

17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova

