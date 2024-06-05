Mağusa Türk Gücü’nde 12 Haziran’da gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlığa devam etmeyeceğini açıklayan Koral Bozkurt’un ardından başkan adayı olması yönünde fikir birliğine varılan Tanyel Bayraktaroğlu, adaylıktan vazgeçti

Süper Lig şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde başkan Koral Bozkurt’un görevine devam etmeyeceğini açıklaması sonrasından başkan adayı olması yönünde anlaşma sağlanan asbaşkan Tanyel Bayraktaroğlu adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bayraktaroğlu, gerek yönetimde olduğu süreçte gerekse de görüşmeler yaptığı yakın geçmişte, camianın yönetime hakkettiği desteği vermediğini gördüğünü vurguladı. Bayraktaroğlu, sağlığının bu şartlarda başkanlık görevini layığı ile yerine getirmek için yeterli olmadığı konusunda endişelerinin bulunduğunu belirttiği açıklamasında, diğer adayların da önünü açmak adına, gerek MTG camiasına gerekse de kamuoyuna aday olmayacağını açıklamayı kendime görev bildiğini ifade etti.

Tanyel Bayraktaroğlu’nun adaylık kararından vazgeçtiğini belirttiği açıklaması şu şekilde;

Değerli Mağusa Türk Gücü camiası,

6 sezondur Koral Bozkurt başkanlığında birçok başarılar yakalayan rekorlar kıran efsane kulübümüzün yönetiminde sırası ile Kalkınma Komitesi’nde, Yönetim Kurulu’nda ve Asbaşkan olarak görev yapmış olmanın gururunu taşıyorum.

Koral Bozkurt’un, yoğun iş temposu nedeni ile bu yıl başkanlığa aday olmayacağını açıkladıktan sonra kulübümüzün devamlılığını sağlamak adına hep birlikte birçok farklı alternatifler üzerinde çalıştık.

Bu alternatifler arasında, tüzük değişiklik onayı sonrasında, 5 asbaşkanlı bir sistem ile kulübümüzün başkanlığı için önerildim. Yıllarca futbol oynadığım, şampiyonluklar yaşadığım bu camiada başkan olarak adımın anılması bile beni mutlu etti, gururlandırdı.

Ancak, gerek yönetimde olduğum süreçte gerekse de görüşmeler yaptığım yakın geçmişte, bu yegane kulübün camiasının yönetime hakkettiği desteği vermediğini gördüm. Yüksek sorumluluk bilincinde olan birisi olarak, sağlığımın bu şartlarda başkanlık görevini layığı ile yerine getirmek için yeterli olduğu konusunda endişelerim bulunmaktadır.

Dolayısı ile, diğer adayların da önünü açmak adına, gerek MTG camiasına gerekse de kamuoyuna aday olmayacağımı açıklamayı kendime görev biliyorum.

