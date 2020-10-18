Bayraktar: Tarihin açıklanması ile hız vereceğiz

Yenicami A takımı hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürürken Özgü Bayraktar, “Tarihin belirgin olmamasından olumsuz etkileniyoruz. Tarihin açıklanması ile çalışmalara hız verip Süper Kupa’ya en iyi şekilde hazırlanacağız.” açıklamasını yaptı

Yeni sezon takvimi henüz netlik kazanmamasına karşılık Yenicami A takımı hazırlıklarını yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

Cumartesi günü Göçmenköy antrenman sahasında sabah yapılan çalışmanın ardından moral ve motivasyonu arttırıcı olarak takımiçin pide partisi düzenlendi.

Değerlendirmelerde bulunan takımın teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, müsabaka tarihinin belirgin olmamasının kendilerini ve oyuncuları olumsuz etkilediğini, ancak futbola en erken zamanda geri dönüleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

“Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu Covid-19 hastalığının yansımalarını hissetmeye devam ettiğimiz şu günlerde futbolun bizler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık” şeklinde konuşan Bayraktar, “Özellikle müsabaka tarihinin belirgin olmayışı hem bizleri hem de oyuncularımızı olumsuz etkilemektedir. Futbola en erken zamanda geri döneceğimize inancımız tamdır.

Federasyon başkanı Sayın Sertoğlu futbol oynanabilmesi için tüm olanakları seferber ettiğinin bilincindeyiz” dedi. Yapılan çalışmaların oyuncuların kilo almalarını engelleyici antrenmanlar olduğunu belirten Özgü Bayraktar, “Henüz maç yapacak seviyede olmayan takımımız müsabaka tarihinin açıklanması ile çalışmalara hız verip Süper Kupa’ya en iyi şekilde hazırlanacaktır” şeklinde konuştu.

