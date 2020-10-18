Çiçen'e kırmızı siyahlı kutlama

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün başarılı stoperi Mehmet Çiçen, yeni yaşını kutladı.

Nişanlısının hazırlattığı Hamitköy'ün renklerini taşıyan kırmızı siyahlı doğum günü pastası ile doğum gününü kutlayan Mehmet Çicen, büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasının üzerinde ise çim zemin ve Mehmet Çiçen'in, Hamitköy formalı maskotu yer aldı.

